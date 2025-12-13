Il Napoli mette alla porta il difensore azzurro: mister Conte dice sì alla cessione nel mercato di gennaio.

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Napoli iniziano le prime valutazioni anche sul fronte delle uscite. Tra i nomi finiti sotto osservazione c’è quello di Luca Marianucci, difensore arrivato in estate dall’Empoli e fin qui rimasto ai margini del progetto tecnico. Antonio Conte avrebbe già espresso la propria sul futuro del giocatore: il classe 2004 potrebbe già lasciare Napoli per una nuova avventura in Serie A. Sul calciatore ci sarebbero due club pronti a farsi avanti nelle prossime settimane.

Napoli, Marianucci verso la cessione

Il Napoli guarda al mercato invernale con l’obiettivo di sistemare la rosa non solo attraverso nuovi innesti. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato le valutazioni interne e tra i possibili partenti spunta anche Luca Marianucci. Arrivato da pochi mesi all’ombra del Vesuvio, il giovane difensore potrebbe salutare già a gennaio.

L’ex centrale dell’Empoli non è riuscito a ritagliarsi spazio nelle gerarchie di Antonio Conte. Una situazione che ha spinto il club azzurro a prendere in considerazione la cessione. Acquistato dall’Empoli per 9 milioni di euro durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, Marianucci ha collezionato finora una sola presenza ufficiale. L’unica apparizione è arrivata nella gara contro il Milan, una prestazione che non ha lasciato il segno e che non ha cambiato le gerarchie difensive degli azzurri.

La concorrenza nel reparto arretrato del Napoli resta alta e Conte, dopo le valutazioni tecniche, ha dato il via libera a una possibile cessione. Il futuro di Marianucci potrebbe restare in Serie A. Sul difensore azzurro, infatti, avrebbero già chiesto informazioni Torino e Cremonese, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. I contatti sono ancora in fase esplorativa, ma l’apertura del Napoli e il sì di Conte rendono l’operazione possibile già nelle prime settimane di gennaio.