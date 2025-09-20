Salvagnin, Bredice e Capovilla superano le qualifiche. Fuori di un soffio Cavina e Cocchi.

Prima giornata di qualificazioni ai Mondiali di Para Climbing di Seul con ottime notizie per l’Italia: tre atleti azzurri strappano il biglietto per la finale.

