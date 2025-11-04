Dusan Vlahovic per la Juventus è un giocatore importante e nelle ultime gare l’ha nuovamente dimostrato: ecco allora cosa filtra sul futuro dopo le parole di Spalletti.

Dusan Vlahovic alla Juventus riesce ancora a fare la differenza. Soprattutto con i nuovi arrivati che ancora non sono esplosi, è il serbo a portare sulle sue spalle l’attacco bianconero.

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha dichiarato: “Ho parlato con Dusan, sarebbe felicissimo di restare qua. Non si fa impensierire dal fatto che è in scadenza, vuole giocare a calcio e a Cremona ha dato una risposta splendida”.

Insomma, lo spiraglio sembrerebbe essersi riacceso però i margini per un rinnovo non appaiono comunque semplicissimi. Ecco le ultime novità.

Juventus-Vlahovic, il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’ sul rinnovo

A parlare questa mattina di Dusan Vlahovic, tra gli altri, è stata anche ‘La Gazzetta dello Sport’ secondo cui la società bianconera starebbe aspettando le eventuali mosse dell’entourage del serbo.

Il nodo continua ad essere legato all’ingaggio di 12 milioni a stagione, considerato troppo alto e insostenibile dalla Juventus.

La volontà di rinnovare c’è ma tanto se non tutto dipenderà dalla volontà dello stesso Dusan e dalle mosse del suo entourage. Non resta che attendere per comprendere cosa potrà succedere.