Al Dall’Ara finisce 2-1: Ellertsson illude i rossoblù liguri, rispondono Castro e l’attaccante emiliano dagli undici metri

Il Bologna esulta allo scadere in una sfida che sembrava ormai destinata al pari. Nella 4ª giornata di Serie A, la squadra di Vincenzo Italiano ribalta il Genoa e conquista tre punti preziosi grazie al rigore trasformato da Riccardo Orsolini al minuto 99.

Al Dall’Ara la gara si accende subito: Castro segna dopo 4’, ma la gioia è strozzata dal fuorigioco. Poco dopo Ellertsson sfiora il vantaggio per il Genoa, che però deve attendere la ripresa per sbloccare la partita: al 64’ l’islandese scambia con Ekuban e fulmina Skorupski con un destro secco.

La risposta dei padroni di casa è immediata. Castro trova il pareggio al 73’, sfruttando un assist di Cambiaghi. Il finale è un assedio rossoblù: Orsolini colpisce la traversa di testa, poi nei minuti di recupero il Var concede un rigore per fallo di mano di Carboni. Dal dischetto, l’esterno azzurro non sbaglia e sigla la sua 67ª rete in Serie A, raggiungendo Beppe Signori nella classifica marcatori all-time del club.

Il Bologna sale così a quota 6 punti, mentre il Genoa resta fermo a 2 e rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.