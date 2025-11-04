Il Napoli non è riuscito a sfondare il muro dell’Eintracht Francoforte e al Maradona la gara è terminata 0-0: solo un punto per gli azzurri di Conte.

Niente da fare per il Napoli di Antonio Conte. Nonostante le occasioni, gli azzurri non hanno superato il muro dell’Eintracht Francoforte e hanno strappato solo un punto, in Champions League, al Maradona.

Napoli-Eintracht Francoforte termina 0-0: al Maradona solo un punto per i partenopei

Dopo il pareggio di Como, per il Napoli di Conte è arrivato un altro 0-0 stavolta in Champions League. Seconda gara di fila senza subire reti ma neppure senza segnare, in un momento in cui la squadra sta affrontando una vera e propria emergenza infortuni.

Da sottolineare però la prestazione di Elmas e la grande parata, che ha salvato gli azzurri, di Milikovic-Savic su Knauff. Chance sprecata nella ripresa da McTominay e grandi interventi – nel recupero – da parte di Zetterer su Elmas e Hojlund.