La Nazionale italiana di sci alpinismo torna ad allenarsi sulle nevi valdostane. Diciotto atleti convocati dal direttore tecnico Fabio Meraldi per il raduno di Cervinia-Valtournenche.

Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di sci alpinismo, che torna ad allenarsi sulle nevi di Cervinia-Valtournenche (Aosta) dal 4 all’8 novembre 2025.

Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato 18 atleti per il raduno in quota, appuntamento chiave in vista della nuova stagione. Gli allenamenti saranno diretti dai tecnici Manfred Reichegger e Nicola Invernizzi, che seguiranno da vicino sia il gruppo maschile sia quello femminile.

Gli azzurri convocati per Cervinia-Valtournenche

Ecco la lista completa dei convocati al raduno valdostano:

Alba De Silvestro, Lisa Moreschini, Giulia Murada, Ilaria Veronese, Noemi Junod, Katia Mascherona, Giulia Compagnoni, Robert Antonioli, Rocco Baldini, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Hermann Debertolis, Matteo Eydallin, Giovanni Rossi, Matteo Sostizzo, Oscar Tonietti, Luca Tomasoni ed Erik Canovi.

Gli allenamenti in programma in Valle d’Aosta saranno dedicati soprattutto alla preparazione in alta quota, al lavoro tecnico sulla neve e al consolidamento del gruppo in vista delle prime gare internazionali della stagione invernale.