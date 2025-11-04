Sport in tv: Juventus e Napoli in Champions e non solo, il programma completo
Martedì 4 novembre torna la Champions League con le sue notti magiche al livello europeo e non solo: ecco l’intero programma con tutti i dettagli.
In questo martedì 4 novembre torna la Champions League, con Juventus e Napoli rispettivamente impegnate contro Sporting e Francoforte. Occhio poi anche al tennis: scenderà in campo anche Jasmine Paolini. E da non perdere il derby italiano tra Cobolli e Sonego all’ATP Metz 2025. Di seguito il programma completo.
Sport in tv, torna la Champions League e non solo: i dettagli dell’intero programma
07.30 Snooker, International Championship: secondo turno – Diretta streaming su Discovery+.
12.00 Tennis, ATP Metz 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. (Passaro vs Blockx 2° match e inizio programma alle 12.00; Cobolli vs Sonego 4° match e inizio non prima delle 18.00)
13.00 Tennis, WTA Finals 2025: fase a gironi – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix. (Paolini vs Gauff 2° match e inizio non prima delle 15.00 italiane)
13.00 Tennis, ATP Atene 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Napoli-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.
18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Slavia Praga-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.
20.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Trento vs Lietkabelis – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.00 Basket, Serie A 2025-2026: Varese vs Virtus Bologna – Diretta streaming su LBATV.
20.00 Basket femminile, FIBA Europe Cup 2025-2026: Reggiana vs Dijon – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.
20.30 Basket femminile, FIBA Europe Cup 2025-2026: Sassari vs Sporting CP – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Basketball.
20.30 Basket, Champions League 2025-2026: Trieste vs Igokea – Diretta streaming su DAZN.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Juventus-Sporting – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Liverpool-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: PSG-Bayern – Diretta tv Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Tottenham-Copenhagen – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Atletico Madrid-Union SG – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Olympiacos-PSV – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Bodo/Glimt-Monaco – Diretta tv Sky Sport 258; in streaming su NOW e SkyGo.