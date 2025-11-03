Isaksen sblocca nella ripresa, Zaccagni la chiude nel finale: Sarri torna a vincere due gare di fila all’Olimpico dopo un anno.

La Lazio trova continuità e torna a vincere anche all’Olimpico.

Nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A, i biancocelesti battono 2-0 il Cagliari, proseguendo la loro striscia positiva (sei risultati utili consecutivi) e risalendo a 15 punti in classifica.

Un successo importante, arrivato dopo una prova di pazienza e maturità, con Isaksen decisivo nella ripresa e Zaccagni a firmare il raddoppio nel finale.

Primo tempo bloccato, Lazio poco brillante

Maurizio Sarri conferma l’undici che aveva battuto la Juventus, con Lazzari di nuovo titolare e Marusic spostato a sinistra.

Dall’altra parte, Pisacane deve fare a meno dello squalificato Obert e rilancia Luperto in difesa, mentre davanti schiera il duo Borrelli–Esposito, supportato da Gaetano.

Il Cagliari parte meglio e controlla il gioco nei primi minuti, ma l’unico pericolo arriva al 15’ con Folorunsho, che impegna debolmente Provedel.

La Lazio fatica a trovare ritmo e spazi, ma cresce con il passare dei minuti: al 30’ Zaccagni salta Zappa e serve Basic, che però calcia alto da ottima posizione.

È la scossa che serviva: poco dopo Lazzari sfonda sulla destra e offre un pallone d’oro a Zaccagni, che non inquadra la porta, mentre Marusic impegna Caprile con un tiro a giro.

Prima dell’intervallo, ancora Cagliari pericoloso su calcio piazzato, ma Provedel è attento su Folorunsho e Gila respinge su Luperto.

Isaksen la sblocca, Zaccagni la chiude

Nella ripresa Sarri deve sostituire Romagnoli, fermato da un problema muscolare, con Provstgaard.

Al 52’ il Cagliari spreca una chance importante: Gaetano ruba palla, salta il nuovo entrato, ma calcia debolmente.

Al 65’ arriva il gol che cambia la partita: Isaksen punta Palestra, lo salta, evita Luperto con una finta e scarica un destro preciso sul secondo palo. 1-0 Lazio.

Il Cagliari reagisce, si sbilancia e nel finale sfiora il pareggio con Prati, il cui cross velenoso non trova la deviazione di Pavoletti.

All’89’ Zaccagni manca il raddoppio, ma due minuti più tardi rimedia: Prati sbaglia in impostazione, l’esterno biancoceleste recupera palla e con un sinistro all’incrocio firma il definitivo 2-0.

La situazione in classifica

Con questo successo la Lazio sale a 15 punti, restando agganciata al gruppo che lotta per l’Europa.

Per Sarri anche una piccola rivincita: i biancocelesti tornano a vincere due gare consecutive in casa dopo quasi un anno.

Il Cagliari, invece, resta in zona bassa, con la prestazione di carattere ma poca incisività sotto porta.