L’opposto azzurro: “Siamo pronti a soffrire insieme, il bilancio fin qui è positivo”

Alla vigilia della sfida da dentro o fuori contro l’Argentina, in programma domani alle 9.30 italiane a Manila (diretta Rai 2, Raiplay, Rainews, DAZN, VBTV), l’Italvolley prepara il confronto con una delle squadre più insidiose del torneo. L’Albiceleste di Marcelo Mendez, trascinata da Luciano De Cecco – al suo sesto Mondiale e miglior palleggiatore della rassegna secondo i dati Fivb – ha già fatto scalpore eliminando la Francia bicampione olimpica.

A presentare il match è Yuri Romanò: “Siamo carichi, sapevamo che l’obiettivo era arrivare a questo punto e affrontare le partite da dentro o fuori. Già contro l’Ucraina abbiamo vissuto quella sensazione, e penso ci abbia fatto bene. Con l’Argentina sarà dura, ci saranno momenti complicati, ma abbiamo già dimostrato di saperli superare e siamo fiduciosi”.

L’opposto azzurro non nasconde le difficoltà: “Loro hanno qualità per ribaltare la gara in qualsiasi momento, ma lo stesso vale per noi. Dovremo restare compatti, lucidi e pronti a reagire quando servirà. Il bilancio del girone è positivo, ci siamo messi alla prova e le difficoltà vissute ci serviranno per crescere nella fase a eliminazione diretta”.

Infine, una riflessione sul torneo: “È un Mondiale lungo e logorante, anche lontano da casa non è semplice, soprattutto per chi ha famiglia. Ma indossare questa maglia è un onore, non un peso. Daremo tutto per arrivare il più lontano possibile”.