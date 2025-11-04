La Juventus non è andata oltre l’1-1 all’Allianz Stadium per il match di Champions League contro lo Sporting: un punto per la prima europea di Spalletti.

La Juventus di Luciano Spalletti non è andata oltre l’1-1 all’Allianz Stadium in Champions League contro lo Sporting. Al gol di Araujo ha risposto un super Dusan Vlahovic, ma alla fine i bianconeri hanno conquistato un solo punto in questa notte europea.

Juventus-Sporting: in Champions League ancora un pareggio per i bianconeri

Poi però, nonostante due belle parate di Rui Silva, poco dopo la mezz’ora Vlahovic ha pareggiato i conti e ha riportato il match sull’1-1.

Sul finale, nel recupero, è invece David ad avere l’occasione per siglare l’eventuale 2-1 ma non sfrutta l’occasione e la Juventus non ha così ottenuto tre potenziali punti decisamente preziosi. È quindi difatti tutto successo nel primo tempo a Torino.