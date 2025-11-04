Dopo il bronzo europeo conquistato al Pireo, la Nazionale Femminile si ritrova a Roma dal 9 al 12 novembre prima di partire per La Linea (Spagna), dove affronterà Spagna e Francia in un prestigioso torneo internazionale.

A 133 giorni dalla storica serata del Pireo, che ha regalato all’Italia una splendida medaglia di bronzo agli Europei di basket femminile, la Nazionale Azzurra torna a radunarsi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Da domenica 9 a mercoledì 12 novembre, le ragazze di Andrea Capobianco saranno impegnate in un mini collegiale presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, prima di partire per La Linea (Spagna), dove parteciperanno a un torneo internazionale di altissimo livello.

Torneo di La Linea: avversarie Spagna e Francia

Le Azzurre scenderanno in campo giovedì 14 novembre alle 18:45 contro le padrone di casa della Spagna, vice-campionesse europee, e venerdì 15 novembre alle 19:30 contro la Francia, ultima avversaria affrontata nel bronzo europeo al Pireo.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, offrendo un nuovo importante test in vista del torneo pre-Mondiale 2026.

Le convocate: 18 giocatrici, prima chiamata per Adele Cancelli

Coach Andrea Capobianco ha diramato un elenco di 18 convocate, che comprende tutte le 12 protagoniste del Women’s EuroBasket e diverse atlete già viste in azzurro nelle scorse stagioni.

Tra le novità figura la prima convocazione in Nazionale Senior per Adele Cancelli, centro del Geas Sesto San Giovanni.

“A Roma ritroveremo il gruppo con cui abbiamo iniziato il percorso pre-Europeo”, ha spiegato Capobianco. “Recuperiamo alcune atlete reduci da infortuni e inseriamo un volto nuovo. Il tempo a disposizione è poco, ma vogliamo continuare a confrontarci con il meglio del basket europeo: sfidare Spagna e Francia significa misurarsi con l’eccellenza”.

Verso il pre-Mondiale 2026: obiettivo Berlino

Dopo il torneo di novembre, l’Italia tornerà in campo a marzo 2026 per il torneo pre-Mondiale di San Juan (Porto Rico), valido per la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 in programma a Berlino (4–13 settembre).

Le Azzurre affronteranno Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal, con l’obiettivo di chiudere ai primi posti del girone e conquistare uno dei 11 pass disponibili per la rassegna iridata.

Calendario del pre-Mondiale di San Juan (Girone D)