Nove partite e tanto spettacolo nella notte NBA. Fontecchio guida il successo di Miami, Giannis firma il buzzer beater con Milwaukee. Vittorie anche per Lakers, Nuggets e Timberwolves.

Nove sfide e un pizzico d’azzurro nella notte NBA. Simone Fontecchio recita un ruolo da protagonista nel successo dei Miami Heat, che tornano a vincere battendo i Los Angeles Clippers per 120-119.

L’azzurro segna 11 punti con 1 rimbalzo in 17 minuti, uscendo dalla panchina. Dalla second unit arrivano anche i 16 punti di Kel’el Ware, mentre il migliore in campo è Bam Adebayo con 25 punti e 10 rimbalzi.

Ai Clippers non bastano i 29 punti di James Harden, i 27 di Kawhi Leonard e la grande prova sotto canestro di Ivica Zubac (18 rimbalzi): la rimonta nell’ultimo quarto si ferma a un solo punto di distanza.

Lakers vincenti a Portland: Ayton e Hachimura trascinano la squadra

I Los Angeles Lakers superano i Portland Trail Blazers con il punteggio di 123-115, nonostante le assenze di Luka Doncic e Austin Reaves.

Protagonista Deandre Ayton, autore di una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi, seguito dai 28 di Rui Hachimura e dai 25 di Nick Smith Jr in uscita dalla panchina.

Per i Blazers, non bastano i 33 punti di Avdija, i 23 di Sharpe e i 18 di Grant: arriva un’altra sconfitta casalinga.

Antetokounmpo show a Indianapolis: Milwaukee vince con il canestro sulla sirena

A Indianapolis, Giannis Antetokounmpo si prende la scena con una prestazione dominante: 33 punti e 13 rimbalzi per trascinare i suoi Milwaukee Bucks.

La firma sulla vittoria arriva con il canestro decisivo allo scadere, che zittisce il pubblico dei Pacers. In doppia cifra anche Kuzma (15) e Aj Green (13).

Per i vicecampioni NBA continua la crisi: solo una vittoria e sei sconfitte, nonostante i 32 punti di Pascal Siakam, i 21 con 10 rimbalzi di Jackson e i 17 di Nesmith.

Tutti i risultati della notte NBA