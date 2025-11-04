Beach Sprint, Mondiali 2025 ad Antalya: otto equipaggi azzurri in gara, torna Ficarra nel singolo
Da giovedì a domenica l’Italia sarà protagonista ai Mondiali di Beach Sprint in Turchia. Otto equipaggi al via, tra cui i campioni Panizza e Gentili e la coppia Cesarini–Ceccarino. In gara anche le promesse Under 19.
Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, ad Antalya (Turchia), l’Italia sarà protagonista ai Campionati Mondiali di Beach Sprint, la spettacolare disciplina del canottaggio pronta a entrare nel programma olimpico di Los Angeles 2028.
La nazionale azzurra schiererà otto equipaggi, tra senior e Under 19, in una manifestazione che promette emozioni e spettacolo.
I protagonisti azzurri: da Ficarra a Cesarini–Ceccarino
Rispetto agli ultimi Europei, Giovanni Ficarra, campione mondiale 2021 e bronzo 2023, sarà ancora al via nel singolo maschile, deciso a confermarsi tra i migliori del mondo.
Nel doppio misto spazio nuovamente alla coppia formata da Federica Cesarini, oro olimpico a Tokyo 2020 nel doppio Pesi Leggeri, e Federico Ceccarino, vicecampione mondiale uscente di specialità.
La grande novità arriva dal debutto nel Beach Sprint dei campioni mondiali 2025 e vicecampioni olimpici 2024 Andrea Panizza e Giacomo Gentili, impegnati in un quattro di coppia misto insieme a Ilaria Bavazzano e Maria Elena Zerboni, con Ficarra al timone.
Talenti in crescita: la squadra Under 19
Nella categoria Under 19, occhi puntati sulla neocampionessa europea Maria Lanciano e su Lucio Fugazzotto, entrambi impegnati nel singolo.
Nel doppio misto gareggeranno Silvia Messina e Pasquale Tamborrino, mentre i doppi maschile e femminile saranno composti rispettivamente da Stefan Domenico Magazzù – Andrea Sciavicco Fasano e Maja Antoni – Barbara Cilli.
Il programma dei Mondiali di Beach Sprint ad Antalya
Giovedì:
Dalle 7:00 (le 9:00 ad Antalya) i time trials Under 19
Dalle 11:00, sessione senior
Venerdì:
Dalle 6:30, seconda sessione dei time trials
11:30, ottavi di finale Under 19 di singolo maschile, femminile e doppio misto
13:25 e 14:25, finali Under 19 del doppio maschile e femminile
Sabato:
6:45, ripescaggi quattro di coppia misto e doppio inclusivo
7:40, ottavi di singolo e doppio misto
11:05, finali Under 19 di singolo maschile, femminile e doppio misto
Domenica:
7:05, finali assolute: quattro di coppia misto, singolo maschile e femminile, doppio misto e doppio inclusivo