Da giovedì a domenica l’Italia sarà protagonista ai Mondiali di Beach Sprint in Turchia. Otto equipaggi al via, tra cui i campioni Panizza e Gentili e la coppia Cesarini–Ceccarino. In gara anche le promesse Under 19.

Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, ad Antalya (Turchia), l’Italia sarà protagonista ai Campionati Mondiali di Beach Sprint, la spettacolare disciplina del canottaggio pronta a entrare nel programma olimpico di Los Angeles 2028.

La nazionale azzurra schiererà otto equipaggi, tra senior e Under 19, in una manifestazione che promette emozioni e spettacolo.

I protagonisti azzurri: da Ficarra a Cesarini–Ceccarino

Rispetto agli ultimi Europei, Giovanni Ficarra, campione mondiale 2021 e bronzo 2023, sarà ancora al via nel singolo maschile, deciso a confermarsi tra i migliori del mondo.

Nel doppio misto spazio nuovamente alla coppia formata da Federica Cesarini, oro olimpico a Tokyo 2020 nel doppio Pesi Leggeri, e Federico Ceccarino, vicecampione mondiale uscente di specialità.

La grande novità arriva dal debutto nel Beach Sprint dei campioni mondiali 2025 e vicecampioni olimpici 2024 Andrea Panizza e Giacomo Gentili, impegnati in un quattro di coppia misto insieme a Ilaria Bavazzano e Maria Elena Zerboni, con Ficarra al timone.

Talenti in crescita: la squadra Under 19

Nella categoria Under 19, occhi puntati sulla neocampionessa europea Maria Lanciano e su Lucio Fugazzotto, entrambi impegnati nel singolo.

Nel doppio misto gareggeranno Silvia Messina e Pasquale Tamborrino, mentre i doppi maschile e femminile saranno composti rispettivamente da Stefan Domenico Magazzù – Andrea Sciavicco Fasano e Maja Antoni – Barbara Cilli.

Il programma dei Mondiali di Beach Sprint ad Antalya