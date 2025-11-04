Il club viola chiude il “Pioli bis” dopo dieci giornate: in pole per la panchina c’è Roberto D’Aversa.

Il secondo capitolo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina si chiude dopo appena dieci giornate.

Il club viola ha annunciato con una nota ufficiale di aver sollevato il tecnico dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile, ringraziandolo per la professionalità mostrata insieme al suo staff.

A guidare la squadra, a partire dall’allenamento del pomeriggio, sarà Daniele Galloppa, promosso temporaneamente come tecnico ad interim.

La società, tuttavia, lavora già per individuare il nuovo allenatore: in pole position, secondo le indiscrezioni, Roberto D’Aversa, ex Lecce e Sampdoria.

Crisi di risultati: 0 vittorie in 10 partite

Il ritorno di Pioli, annunciato la scorsa estate con un contratto triennale, non ha prodotto i risultati sperati.

Dopo dieci giornate di campionato, la Fiorentina è ultima in classifica con 4 punti, frutto di quattro pareggi e sei sconfitte, e nessuna vittoria all’attivo.

Decisivo per l’esonero il ko interno contro la Cremonese nell’ultima giornata, arrivato al termine di una serie di prestazioni deludenti e di una fase offensiva quasi sterile (appena cinque gol realizzati).

Terzo cambio in panchina in Serie A

Con l’esonero di Pioli, sale a tre il numero dei cambi in panchina dopo appena dieci giornate di Serie A 2025/2026.

Il primo era stato quello della Juventus, che dopo l’ottava giornata aveva sostituito Igor Tudor con Luciano Spalletti, passando per un breve interregno di Massimo Brambilla.

Poi era toccato al Genoa, che aveva esonerato Vieira affidandosi al tandem Murgita–Criscito, vincente all’esordio contro il Sassuolo.

Ora tocca alla Fiorentina, chiamata a risalire da una situazione complicata e a rilanciare un gruppo che, sulla carta, era stato costruito per la parte sinistra della classifica.

Attesa per la scelta del nuovo allenatore

Il club di Rocco Commisso e del direttore generale Alessandro Ferrari non ha ancora trovato l’accordo con Pioli per la risoluzione del contratto, ma punta a chiudere rapidamente la pratica per poter nominare il nuovo tecnico prima del prossimo turno di campionato.

Tra i candidati circolano anche altri nomi, ma Roberto D’Aversa resta quello più caldo.