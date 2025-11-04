Riparte il grande spettacolo della Coppa del Mondo di scherma. Nel weekend lungo, che va da giovedì 6 a domenica 9 novembre, ben 48 atleti azzurri saranno impegnati nelle prime due tappe della stagione 2025/2026: appuntamenti, per il debutto del circuito iridato, con il fioretto a Palma de Maiorca e la sciabola ad Algeri. In entrambe le sedi sono in programma gare individuali e poi a squadre, sia maschili che femminili, per un esordio molto atteso in cui l’Italia vuole come sempre recitare un ruolo da protagonista.

FIORETTO IN SPAGNA

A Palma de Maiorca saranno 24 gli atleti italiani in pedana, selezionati dal Commissario tecnico Simone Vanni. Il calendario nelle Baleari verrà aperto giovedì 6 novembre dalla fase a gironi e dai tabelloni di qualificazione della gara femminile, mentre venerdì 7 sarà la volta dei preliminari maschili, prime due giornate riservate agli atleti non compresi tra i primi 16 del ranking mondiale che saranno invece già ammessi di diritto al tabellone principale. Sabato 8 novembre è previsto il clou delle prove individuali sia al femminile che al maschile, per l’assegnazione delle prime medaglie della nuova stagione, mentre domenica 9 si disputeranno le due competizioni a squadre.

Tra le donne, rappresenteranno il Tricolore le azzurre Martina Favaretto (numero 2 al mondo), Anna Cristino (4), Arianna Errigo (6), Martina Batini (7), Elena Tangherlini (14), Martina Sinigaglia (17), Alice Volpi (24), Francesca Palumbo (25), Irene Bertini (27), Carlotta Ferrari (42), Aurora Grandis (53) e Camilla Mancini (72).

Tra gli uomini, invece, saranno in pedana Tommaso Marini (numero 3 del ranking), Guillaume Bianchi (4), Filippo Macchi (6), Alessio Foconi (12), Davide Filippi (20), Giulio Lombardi (30), Tommaso Martini (35), Edoardo Luperi (50), Damiano Di Veroli (56), Alessio Di Tommaso (83), Lorenzo Nista (88) e Damiano Rosatelli (91).

Per le gare a squadre del 9 novembre, il CT Simone Vanni ha indicato cinque nominativi per ciascuna formazione, dai quali saranno poi scelti i quartetti: al femminile, per l’Italia sono in convocazione Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi; mentre al maschile sono stati selezionati Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Davide Filippi.

SCIABOLA IN ALGERIA

Dodici uomini e altrettante donne in pedana anche nella sciabola ad Algeri. Il CT del settore maschile Andrea Terenzio ha selezionato gli sciabolatori Luca Curatoli (numero 4 del ranking mondiale), Michele Gallo (10), Pietro Torre (25), Dario Cavaliere (38), Mattia Rea (89), Edoardo Cantini (92), Matteo Neri (123), Edoardo Reale (125), Marco Mastrullo (129), Leonardo Dreossi (197), Daniele Franciosa (205) e Cosimo Bertini (228).

Il Commissario tecnico della sciabola femminile Andrea Aquili, invece, schiererà Michela Battiston (numero 8 al mondo), Mariella Viale (24), Chiara Mormile (25), Eloisa Passaro (34), Manuela Spica (63), Alessia Di Carlo (66), Martina Criscio (79), Michela Landi (75), Carlotta Fusetti (81), Claudia Rotili (86), Rebecca Gargano (183) e Vittoria Mocci (198).

Ad Algeri il programma prevede nelle prime due giornate, giovedì 6 e venerdì 7 novembre, le fasi preliminari delle gare individuali prima per gli uomini e poi per le donne. Sabato 8 sarà invece la giornata clou con i tabelloni principali (a cui sono già ammessi di diritto i “top 16” del ranking) di entrambe le competizioni. Chiusura domenica 9 con le due prove a squadre in cui per il team maschile sono indicati i campioni del mondo in carica Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri, mentre il quartetto femminile sarà definito dopo la gara individuale.

Prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto – Palma de Maiorca, 6-9 novembre 2025

Fiorettiste azzurre – gara individuale femminile: Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Batini, Elena Tangherlini, Martina Sinigaglia, Alice Volpi, Francesca Palumbo, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini

Fiorettisti azzurri – gara individuale maschile: Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli

Fiorettiste azzurre – gara a squadre femminile: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi

Fiorettisti azzurri – gara a squadre maschile: Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Davide Filippi

Responsabile d’arma: Simone Vanni

Staff tecnico: Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci

Fisioterapisti: Matteo Scodro, Stefano Vandini

Il programma di Palma de Maiorca

Giovedì 6 novembre – Preliminari gara individuale femminile

Venerdì 7 novembre – Preliminari gara individuale maschile

Sabato 8 novembre – Gare individuali, tabelloni principali (femminile e maschile)

Domenica 9 novembre – Gare a squadre (femminile e maschile)

Prima tappa di Coppa del Mondo di sciabola – Algeri, 6-9 novembre 2025

Sciabolatori azzurri – gara individuale maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Mattia Rea, Edoardo Cantini, Matteo Neri, Edoardo Reale, Marco Mastrullo, Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Cosimo Bertini

Sciabolatrici azzurre – gara individuale femminile: Michela Battiston, Mariella Viale, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Alessia Di Carlo, Martina Criscio, Michela Landi, Carlotta Fusetti, Claudia Rotili, Rebecca Gargano, Vittoria Mocci

Sciabolatori azzurri – gara individuale maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri

Sciabolatrici azzurre – gara a squadre femminile: comunicata in seguito

CT sciabola maschile: Andrea Terenzio

CT sciabola femminile: Andrea Aquili

Staff tecnico: Leonardo Caserta, Marco Ciari

Medico: Jacopo Kowalczyk

Fisioterapisti: Ferdinando Margutti, Marco Taurino

Il programma di Algeri

Giovedì 6 novembre – Preliminari gara individuale maschile

Venerdì 7 novembre – Preliminari gara individuale femminile

Sabato 8 novembre – Gare individuali, tabelloni principali (maschile e femminile)

Domenica 9 novembre – Gare a squadre (maschile e femminile)