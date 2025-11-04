Le capitane azzurre hanno definito le squadre che si affronteranno a Reggio Emilia in tre round spettacolari. In pedana i big della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica, con spazio anche per Special Olympics e FISDIR.

Le due capitane del Freddy Grand Prix, Milena Baldassarri e Giorgia Villa, hanno ufficializzato le formazioni che si contenderanno l’evento al PalaBigi di Reggio Emilia. Due selezioni di altissimo profilo, costruite con grande competenza tecnica e pensate per coinvolgere il pubblico in una sfida su più specialità.

Team Baldassarri

Nel gruppo guidato da Milena Baldassarri figurano:

Artistica femminile: Asia D’Amato, Manila Esposito

Artistica maschile: Gabriele Targhetta, Carlo Macchini

Ritmica: Sofia Raffaeli, Sofia Maffeis

Ginnastica aerobica: Matteo Falera, Lucrezia Rexhepi

Ginnastica acrobatica (GPT Forza e Coraggio Milano): trio composto da Alessandra Scarobottolo, Elisa Machieraldo e Gaia We Lisco e una coppia formata da Sofia Petroccione e Ginevra Ludena Palma

Inclusione: in gara anche l’individualista di ritmica di Special Olympics, Alice Pasini

Un mix che unisce campionesse affermate, big della ritmica e un importante messaggio di inclusione.

Team Villa

La risposta di Giorgia Villa è altrettanto competitiva:

Artistica femminile: Alice D’Amato, Giulia Perotti

Artistica maschile: Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa

Ritmica: Tara Dragas, Viola Sella

Ginnastica aerobica: Francesco Sebastio, Davide Nacci, Sara Cutini

Ginnastica acrobatica (GPT Petrarca Arezzo): trio con Aurora Grossini, Amelia Adduci, Marta Tambone e la coppia Sofia D’Errico – Camilla Poerio

Inclusione: nel team gareggerà l’atleta FISDIR di ginnastica artistica Riccardo Maino

Due rose complete, pensate per rappresentare il meglio della ginnastica italiana nelle sue diverse anime.

Tre round e spettacolo in arena (e in tv)

Le due squadre si affronteranno in tre round con il coinvolgimento del pubblico presente e dei telespettatori di Sportface, che seguirà l’evento.

Negli intervalli sono previste esibizioni di ritmica, momenti di parkour e altre sorprese che verranno svelate a ridosso della manifestazione insieme al programma dettagliato.

Reggio Emilia capitale della ginnastica

Anche per questa edizione l’Emilia-Romagna si conferma “casa della ginnastica”, grazie al sostegno della Regione, al patrocinio e alla collaborazione del Comune di Reggio Emilia e della Fondazione per lo Sport.

Il title sponsor sarà ancora una volta Freddy, partner storico della FGI dal 2002.

Biglietti Freddy Grand Prix: prezzi e promozioni

I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket.

Prezzi:

Parterre: 30 €

Tribuna: 24 € ( 20 € Under 12 )

Distinti: 18 € ( 14 € Under 12 )

Gradinata: 12 €

Gratuità:

Bambini sotto i 3 anni (nati dopo il 21/11/2022) senza posto assegnato

Persone con disabilità (invalidità ≥ 75%) + accompagnatore la gratuità è fino a esaurimento posti dedicati e va richiesta preventivamente alla Segreteria organizzativa



Promozioni:

Contattando la segreteria all'indirizzo gpginnastica@gmail.com o ai numeri 0521 531741 – 349 192 0413 (lun-ven 9.30-13.00 e 14.00-17.30) è possibile acquistare biglietti a prezzo ridotto per i settori tribuna e distinti