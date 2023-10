Diritti tv, Stirpe: “Giusto prendersi altro tempo, da capire l’opzione migliore per il futuro del calcio italiano”

Al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, incentrata sull’assegnazione dei diritti tv, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha dichiarato: “Si è trattato di una riunione di approfondimento per poi decidere sulla migliore proposta. Al momento tutte le possibilità sono ancora sul tavolo e non c’è un orientamento prevalente. E’ fondamentale capire l’opzione migliore per il futuro del calcio italiano negli anni a venire. È una scelta strategica che le società devono seguire, pertanto reputo corretto prendersi altro tempo“. Stirpe ha poi aggiunto: “Oltre alle offerte, il tema riguarda la strategia da seguire: essere conservativi o provare a fare qualcosa di diverso. Personalmente tifo per una prospettiva che garantisca al calcio italiano uno sviluppo migliore“.