Tutto pronto a Roma, dove nel fine settimana si terrà il Campionato Italiano Boulder 2025. Sabato 15 e domenica 16 marzo la parete outdoor del Centro di arrampicata Monkey Island, all’interno del Forum Sport Center, ospiterà i migliori atleti proveniente da tutta Italia. Si tratta della quarta volta nella Capitale dopo le edizioni del 2020, 2022 e 2024. Nel Boulder si gareggia senza corda e imbragatura, arrampicando su vie basse, di massimo 4 metri e mezzo, con dei materassi paracadute a salvaguardia degli atleti. I climber devono sfruttare al massimo le loro caratteristiche di esplosività, resistenza, equilibrio e sensibilità sulle prese di volumi e appigli. Ma è necessaria anche la prontezza mentale per risolvere i problemi nei vari blocchi di gara, cercando i migliori movimenti da effettuare per raggiungere la zona e il top in un tempo predefinito.

Presenti alcuni grandi nomi del Boulder

L’edizione 2025 vedrà in gara alcuni dei nomi più prestigiosi del boulder italiano. Camilla Moroni (Fiamme Oro), che ha chiuso la stagione passata con il 12esimo posto alle Olimpiadi di Parigi e un brillante argento in Coppa del Mondo, difenderà il suo titolo di Campionessa Italiana, che detiene dal 2021 e che ha già conquistato per quattro anni consecutivi (oltre al primo nel 2019). Tuttavia le avversarie promettono battaglia, a cominciare dalla vicecampionessa italiana Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito). Ci saranno inoltre Giulia Medici (Sport Promotion), Francesca Matuella (Arco Climbing), Miriam Fogu (Arrampicata Libera Perugia), Stella Giacani (The Change SSD), Irina Daziano (Inout Chiusa di Pesio) e Federica Papetti (Rock Brescia), tutte pronte a dare battaglia per spodestare Moroni dal trono.

Anche tra gli uomini la lotta per il titolo si prevede intensa. Il campione italiano in carica, Nicolò Sartirana (Centro Sportivo Esercito), dovrà vedersela con Pietro Biagini (Kundalini SSD), vincitore della Coppa Italia Boulder 2024, e con altri atleti di grande calibro come Michael Piccolruaz (Centro Sportivo Esercito), olimpionico di Tokyo e già campione italiano nel 2023, Davide Marco Colombo (Fiamme Oro), Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy) e Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy), tutti pronti a dare il massimo per giocarsi il titolo.

Il programma

Le qualificazioni maschili prenderanno il via sabato 15 marzo alle ore 9.30, mentre quelle femminili si terranno nel pomeriggio, alle ore 16.00. Domenica mattina invece sarà la volta delle semifinali, che si svolgeranno entrambe a partire dalle ore 10.00; gran finale nel pomeriggio, quando dalle ore 16.45 si disputeranno le finali maschili e femminili (sempre in contemporanea), al termine delle quali avranno luogo le premiazioni. L’accesso al pubblico è gratuito e fino ad esaurimento posti. Per chi non potrà godersi l’evento live sarà comunque possibile seguire la diretta streaming della competizione sulla piattaforma tv.sportface.it e sull’app sportface.tv. La gara inoltre verrà trasmessa in differita su Rai Sport HD.