Combinata nordica: Riiber vince nella mass start di Otepaa, Kostner 23°

Jarl Magnus Riiber vince per l’ottava volta consecutiva in combinata nordica e si prende la mass start di Otepaa, in Estonia. Il norvegese ha chiuso con 134.3 punti battendo di 7.3 punti l’estone Ilves (127). Chiude il podio l’austriaco Lamparter con 125.3 punti. Il migliore degli italiani è Aaron Kostner, che chiude 23° a 93.7 punti. Samuel Costa è 27° con 90.2. Raffaele Buzzi si posiziona appena davanti Iacopo Bortolas, rispettivamente 33° e 34°.

Al femminile torna al successo Gyda Westvold Hansen. La norvegese totalizza 129 battendo di 15.6 lunghezze la connazionale Ida Marie Hagen. Terzo posto per Lund, 110 punti, che completa il tris norvegese. Migliore delle italiane Veronica Gianmoena, 13ª con 71.4 punti. Daniela Dejori 16ª con 65.2.