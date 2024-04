Atletica, debutto stagionale per Tortu nei 100 in Florida: “Gara di altissimo livello, sono carico”

In vista dell’esordio stagionale in Florida, a Gainesville, Filippo Tortu ha confidato le sue sensazioni alla Fidal: “Sono carico e determinato. Mi aspetta una gara di altissimo livello con ben 8 atleti che hanno un personale migliore del mio. Si tratta di uno stimolo importante ma anche di un’ottima opportunità per testare il lavoro che sto portando avanti con il mio allenatore. Anche se la stagione è appena iniziata mi sento bene. Forse è l’anno più importanti per me tra Europei a Roma e Giochi di Parigi 2024“.

Seconda corsia in una complicata batteria al Tom Jones Memorial per l’atleta sardo, chiamato a misurarsi nei 100 metri con rivali del calibro di Noah Lyles, Kenny Bednarek e Abdul Hakim Sani Brown. Ai blocchi di partenza anche Kyree King, Emmanuel Matadi, Joseph Fahnbulleh e Rikkoi Brathwaite. Per Tortu, che non gareggia sui 100 metri dal meeting di Savona dello scorso anno, sarà il debutto assoluto in questo 2024.