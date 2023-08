Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023 prova in linea uomini Elite: data, orari, diretta tv e streaming

Domenica 6 agosto è il giorno della prova in linea uomini Elite ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. Sulle strade scozzesi si assegna la maglia iridata, con tantissimi big a caccia del successo che vale una carriera. Dal campione uscente Remco Evenepoel agli altri belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen passando per Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e molti altri ancora. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte con Matteo Trentin e Alberto Bettiol, pur non partendo con i favori del pronostico. Il percorso si snoderà lungo 271,1 chilometri, con partenza da Edimburgo e arrivo ovviamente a Glasgow dopo che i corridori avranno affrontato dieci giri del circuito finale da 14,3 chilometri. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via da Edimburgo alle ore 10:30 italiane, mentre l’arrivo in quel di Glasgow è previsto intorno alle ore 17:00. Gli appassionati potranno seguire la prova iridata in diretta tv integrale sia su Eurosport che sulle reti Rai, con primo collegamento alle 10:00 su RaiSport e passaggio su Rai2 previsto dalle 14:45. Non mancheranno le opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà i Mondiali di Glasgow 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, risultati, dichiarazioni e tanto altro ancora.