Celta Vigo, Rafa Benitez torna in panchina: accordo ad un passo con il club spagnolo

Rafa Benitez tornerà ad allenare in Spagna, in Liga al Celta Vigo. Dopo essere stato accostato al ritorno al Napoli, il tecnico ex Liverpool ha deciso di accettare la proposta del club spagnolo che da tempo spingeva per avere l’allenatore spagnolo.

Secondo quanto riportato da molti media spagnoli, il Celta Vigo nella giornata di martedì 20 giugno ha accelerato per Rafa Benitez dopo i contatti proficui e positivi delle passate settimane. L’accordo tra le parti è stato raggiunto, manca solo l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nel giro di un paio di giorni.