È andata in archivio la prima giornata di Coppa Italia di arrampicata boulder a Mozzate. Oggi si sono disputate le qualifiche maschili (ore 15.30) e femminili (ore 09.30). Tra i ragazzi Davide Marco Colombo accede alle semifinali con il miglior punteggio. 124.6 punti per il tesserato Fiamme Oro. Sempre nel Gruppo A, lo segue a cinque decimi di distacco Niccolò Antony Salvatore della Gollum Climbing Academy (124.1 punti). Più staccato Nicolò Sartirana, terzo con 109.8 punti, che termina appena davanti a Tommaso Milanese, quarto con 109.5 punti. Nel Gruppo B c’è Luca Boldrini in testa con 109.3 punti. L’atleta della Deva Wall ASD APS è l’unico a superare la soglia dei 100 punti. Secondo Nicolò Sacripanti con 99.7 punti. Terzo Giovanni Bagnoli con 94.2 punti.

Al femminile

Nel Gruppo A Miriam Fogu (Arrampicata Libera Perugia) al primo posto con 124.6 punti. Stella Giacani (The Change SSD ARL) appena dietro con 124.2 punti. Anche Giulia Medici sopra i 100 punti. La tesserata S.S.D. Sport Promotion ha totalizzato 109.1 punti. Nel Gruppo B Francesca Matuella dell’Arco Climbing accumula 109.1 punti ed è in testa. Seconda e terza piazza per Leonie Hofer (Avs Passeier) e Federica Papetti (Rock Brescia ASD), rispettivamente con 95.0 e 84.8 punti.

Coppa Italia visibile su Sportface TV

Domani, domenica 23 febbraio, alle ore 10.00 si disputeranno le semifinali (femminili e maschili in contemporanea) e alle ore 16.15 le finali, a cui seguirà, verso le ore 18.15, la cerimonia di Premiazione. L’accesso al pubblico sarà libero e gratuito.

Come sempre, per chi non avrà il piacere di assistere dal vivo a questa sfida all’ultima presa, è possibile seguire la competizione sulla piattaforma Sportface TV.

Le specialità dell’arrampicata

Le specialità sono tre. La più televisiva è la speed, che ha visto Mattia Zurloni protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (fuori ai quarti di finale). Una parete di 15 metri da scalare nel minor tempo possibile (intorno ai cinque secondi). C’è l’arrampicata lead, che mette davanti ai partecipanti sempre una parete di 15 metri, ma da scalare in sei minuti con appoggi differenti rispetto alla speed e con corde di sicurezza. Infine la boulder, che consiste nello scalare una parete di 4.5 metri ma senza corde e, dunque, con tempi superiori rispetto alla speed.