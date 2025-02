Trento ha la meglio su Civitanova per 3-1, mentre Milano la spunta su Cisterna in quattro set. Sono questi i risultati della decima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2024/2025. I trentini la spuntano nello scontro tra seconda e terza classificata. La Lube fatica a tenere il ritmo degli avversari e sul finale si arrende, con Trento che vola in testa alla classifica in attesa della partita di Perugia, in programma per domani. La vittoria di Milano porta invece la squadra a 36 punti, gli stessi di Piacenza, che però non è ancora scesa in campo.

CISTERNA-MILANO

Il primo set si dimostra equilibrato, con i milanesi che mettono la testa avanti nel finale. La squadra ospite ha la meglio negli ultimi scambi, chiudendo il parziale avanti per 22-25. Milano ottiene anche il secondo set, non senza che Cisterna si dimostri un avversario ostico. La lotta prosegue punto a punto fino agli ultimi attimi in campo. Nel finale, Milano emerge, mettendo a terra il 23-25. Cisterna risponde agli avversari nel terzo set, trovando il vantaggio e gestendolo con fermezza fino al termine del parziale. Il sestetto casalingo chiude il set in vantaggio per 25-20. Milano mette un punto fermo all’incontro nel quarto set, emergendo vincitrice da un duello equilibrato. Cisterna rimane incollata all’avversario fino agli ultimi scambi, ma si deve poi arrendere. Gli ospiti hanno la meglio per 23-25.

TRENTO-CIVITANOVA

Trento domina il set iniziale dell’incontro. Civitanova fatica a entrare in partita e in breve tempo si trova distante dagli avversari. I padroni di casa ne approfittano per imporsi con un deciso 25-14. La Lube riesce a riportare ordine tra le proprie fila durante il set successivo, che vede il sestetto ospite trovare il vantaggio. Sono i trentini ora a trovarsi all’inseguimento, senza riuscire a raggiungere gli avversari nonostante i pochi punti di distacco. Il punteggio generale si sposta sull’1-1 con il set che finisce 23-25. Il match rimane equilibrato nella terza frazione, con Trento che riesce a spuntarla nel finale. I padroni di casa hanno la meglio negli ultimi scambi, mettendo un punto fermo al set per 25-23. La partita si chiude con il quarto set, che va nelle mani dei trentini. Civitanova perde infatti il ritmo dimostrato nei due set precedenti e si trova all’inseguimento. Trento prende il largo con velocità, chiudendo i giochi per 25-19.