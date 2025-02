Termina la prima tappa del Campionato Nazionale di Serie A di ginnastica ritmica 2025. Grande spettacolo al PalaTricalle di Chieti con la Raffaello Motto Viareggio che ha esultato grazie a una prestazione di altissimo livello in tutti e quattro gli esercizi. Un complessivo di 110.484 punti con protagoniste Chiara Puosi (25.367 alla palla), Bianca Vignozzi (26.167 al nastro), Martina Bonuccelli (27.750 al cerchio,) e l’oro olimpico in carica di Parigi 2024 Darja Varfolomeev alle clavette (31.200 punti). Al termine della gara, l’allenatrice Donatella Lazzeri ha commentato la prova delle proprie ragazze ai microfoni di SportFace TV: “Dire che siamo felici è poco. Siamo orgogliose di queste ragazze e ringraziamo tantissimo Darja non solo per il suo supporto ma anche per la bellissima persona che è: una ragazza solare, sempre di grande aiuto per le nostre atlete. Il lavoro fatto per rendere coesa la squadra ha dato i suoi frutti e si è visto in pedana. Ce l’hanno fatta tutte insieme!”. Al secondo posto ci sono le ragazze dell’ASU Udine. Tara Dragas, Isabelle Tavano, Gaia Mancini e la tedesca Anastasia Simakova hanno messo insieme 109.034 punti validi per la piazza d’onore. In terza piazza c’è la Milanese Forza e Coraggio della capitana Viola Sella – impegnata in ben due attrezzi: cerchio (28.467) e nastro (27.167) – e trascinatrice per le sue due compagne Sofia Coppola (24.867) e Alessandra Rondelli (26.367), supportate dall’allenatrice Daniela Vergani.

In pedana anche la Serie A2

La prima vittoria della stagione di A2 è andata all’Albachiara Lucca (Berchiolli, Giusti, Ikromova, Rigato) con 105.084 punti. Siamo contentissime perché gareggiare alla fine in ordine di salita in pedana è complicato a livello emotivo. Gestire la tensione non è facile. Ovviamente è una gara dove tutti ci tengono a fare bene e giocarsi tutto. Abbiamo cercato di essere più serene possibili e di vivere le emozioni appieno come solo la serie A italiana sa dare. Siamo soddisfatte perché loro sono soddisfatte”, il commento dell’allenatore Elisa Quilici. Secondo posto per la Falciai Arezzo (Berti, Bindi, Boschi, Furlan) e terzo per la Ginnastica Valmontone (Benvenuto, Massari Salos, Spitaletta), che hanno totalizzato rispettivamente 100.550 e 99.284 punti. Al cerchio, il miglior punteggio è stato fatto registrare da Anastasiia Salos, prestito straniero della neopromossa Ginnastica Valmontone, con un totale di 29.367. Alla palla Viktoria Steinfeld per la Virtus Gallarate ha trionfato con 25.933, mentre alle clavette il miglior punteggio è stato quello di Takhmina Ikromova per la vincente Albachiara Lucca. La miglior al nastro è stata Ginevra Bindi della seconda classificata Falciai Arezzo.

Tutto in streaming su Sportface Tv

La rassegna tricolore si articolerà su due giorni di gare e prenderà il via sabato 22 febbraio con la Serie A2 alle ore 15:00, per poi proseguire la competizione con la A1 alle ore 18:30: entrambe saranno trasmesse in diretta, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Elena Varallo, su Sportface Tv, la piattaforma OTT del gruppo Nexting, che per il secondo anno consecutivo sarà la casa della ginnastica, per tutta la stagione agonistica di gare nazionali e non solo. I biglietti sono in vendita al botteghino o, in prevendita, contattando la società organizzatrice.