E’ tempo di Gran Premio di Miami per la F1, arrivata al sesto appuntamento della stagione 2025. Il paddock vola oltreoceano per la prima delle tre tappe statunitensi. La ‘Magic City’ è palcoscenico del Mondiale dal 2022, con Max Verstappen che ha ottenuto la vittoria nelle prime due edizioni. Il Gran Premio del 2024, invece, era andato a Lando Norris, che ora sogna di ripetersi. L’inglese della McLaren è reduce da una gara sottotono tra le strade di Jeddah, dove è finito in quarta posizione. In Arabia Saudita, il numero 4 ha perso la leadership del campionato, che è ora nelle mani del compagno di squadra Oscar Piastri, vincitore dell’ultimo round.

Alla vigilia del weekend, Norris non è il solo sotto la lente d’ingrandimento. Anche Lewis Hamilton è al centro dell’attenzione. Il pluricampione del mondo è stato autore di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e, al di fuori della gara sprint cinese, non è mai riuscito a essere protagonista. La SF-25 ha dato segno di evidenti punti deboli nel corso delle prime cinque gare, ma Ferrari è ora a caccia di miglioramenti. La squadra arriva a Miami con una livrea speciale, con l’obiettivo di festeggiare il primo anno di partnership con HP. Un anniversario che il team di Maranello spera di poter celebrare con un buon bottino di punti, che questo weekend potrebbe essere più ricco dei precedenti.

A Miami torna la sprint

A Miami, infatti, torna in scena il format sprint, che fa la sua seconda apparizione in stagione. Team e piloti dovranno affrontare una severa tabella di marcia, che però metterà in palio diversi punti in più. A rompere il ghiaccio saranno, come di consueto, le prove libere, che però si svolgeranno in un’unica sessione da sessanta minuti, in programma tra le 18:30 e le 19:30 italiane di venerdì 2 maggio. Le squadre e gli atleti dovranno dunque essere rapidi nell’adattarsi alla pista, con le qualifiche sprint attese per le 22:30 di venerdì. La gara sprint andrà in scena il giorno dopo, sabato 3 maggio, a partire dalle 18:00. Poche ore più tardi, alle 22:00, inizieranno le qualifiche. Infine, il weekend culminerà con il Gran Premio domenicale, che avrà inizio alle 22:00.

Venerdì 2 maggio, prove libere 1: 18:30-19:30

Venerdì 2 maggio, qualifiche sprint: 22:30-23:14

Sabato 3 maggio, gara sprint: 18:00-19:00

Sabato 3 maggio, qualifiche: 22:00-23:00

Domenica 4 maggio, gara: 22:00

F1, a Miami spazio allo show

In terra statunitense, non è mai mancato lo show, sin da quando Austin era l’unica tappa nel Paese a stelle e a strisce. A Miami, dove il circuito è stato costruito attorno all’Hard Rock Stadium, non mancano gli elementi vistosi. Ferrari non sarà l’unica a correre con una livrea speciale, ma alla squadra di Maranello si uniscono anche Racing Bulls e Stake. Il primo team ha optato per una monoposto rosa sgargiante, che promuove la nuova bevanda prodotta da Red Bull. Stake, invece, ha voluto omaggiare il lato artistico della città, scegliendo un look maculato. Novità anche per Mercedes, che qui scende in pista con delle tute speciali variopinte. Per la gara di domenica, non possono mancare le star, che negli ultimi anni stanno affollando i paddock di tutto il mondo. Saranno presenti, tra i tanti, anche alti profili del mondo sportivo, come Leo Messi e Michael Jordan, ma anche Usain Bolt e Tom Brady.