X Factor, vicino il ritorno in giuria di Morgan. Conferme per Fedez, Ambra e Dargen

Mancano pochi mesi all’inizio della nuova edizione di X-Factor ed ecco che iniziano a susseguirsi rumors su chi saranno i giudici. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, la produzione del programma avrebbe trovato già l’accordo per un altro clamoroso ritorno, ovvero quello di Morgan. Il cantante andrebbe ad aggiungersi a tre conferme dello scorso anno: Fedez, Ambra e Dargen D’Amico. Per il quotidiano, sarebbe pronta la conferma anche di Francesca Michielin alla conduzione. Tutte le ufficialità sono comunque attese in queste settimane, dato che da giugno si iniziano generalmente a registrare le prime puntate.