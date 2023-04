Bayern, Matthaus su Kahn: “Ha perso il controllo”

L’esonero di Nagelsmann, l’eliminazione dalla Champions League e il secondo posto in Bundesliga alle spalle del Borussia Dortmund. La stagione del Bayern Monaco, per ora, è tutto fuorché indimenticabile. E l’ex giocatore dei bavaresi Lothar Matthaus ai microfoni del quotidiano Bild critica duramente l’operato della dirigenza: “Kahn ha perso il controllo – ha esordito – e in qualsiasi momento potrebbe esserci un cambio. Mi sarei aspettato da Herbert Hainer (presidente del Bayern Monaco, ndr) una leadership più chiara. Con il senno del poi, anche il mercato portato avanti da Salihamidzic non è così positivo come si pensava all’inizio”. Secondo Matthaus, l’ex portierone del Bayern “ha altri interessi, gli piace stare con la famiglia, avere la testa il meno impegnata possibile e giocare a golf. E all’improvviso è chiamato a gestire una grande azienda come il Bayern che non vive uno dei suoi migliori momenti – spiega -. È tutto nuovo per lui, forse ha sottovalutato quello che gli era stato chiesto. La gente a Monaco vive e ama il Bayern e soffre con il club. Lo si vede chiaramente in giro per la città, ma Oliver non ci va, forse è per questo che non ha un’idea di come funzionano i tifosi e cosa li muove. Kahn, inoltre, è invisibile in ufficio”. Sull’esonero di Nagelsmann: “Guardando i risultati ora, sì è stato un errore. Prima della decisione, era stato confermato dalla dirigenza ed è proprio per questo che la decisione di mandarlo via è stata percepita come una mancanza di credibilità. Tuchel? Non capisco come si possa rinunciare a schierare Thomas Müller titolare contro il Manchester City”.