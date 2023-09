X Factor 2023, terza puntata oggi in tv giovedì 28 settembre: canale, orario e streaming

Tutte le informazioni per seguire la terza puntata di X Factor 2023, in onda stasera giovedì 28 settembre. L’ultima puntata di auditions del celebre talent show sarà visibile in tv su Sky Uno, in streaming su NOW e infine in prima serata su Tv8 solamente mercoledì prossimo. Grande attesa per scoprire le decisioni dei quattro giudici, Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, chiamati ad esprimersi in merito alle performance degli aspiranti cantanti che si presenteranno sul palco del talent. L’obiettivo di questi ultimi è ovviamente quello di conquistare almeno tre Sì ed essere selezionati per la successiva fase di Bootcamp. La puntata inizierà alle ore 21:15 di oggi, giovedì 28 settembre. Alla conduzione non si tocca Francesca Michielin, confermata anche per questa diciassettesima edizione di X Factor di scena all’Allianz Cloud.