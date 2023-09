Sport in tv oggi giovedì 28 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 28 settembre 2023. Si chiude il turno infrasettimanale di Serie A con tre incontri in programma. Ma il calcio prosegue anche all’estero con la Liga. Tanto tennis tra i tornei maschili di Pechino e Astana e quelli femminili di Tokyo e Ningbo. Poi il ciclismo con il Tour di Langkaki e il Giro di Croazia. Poi il mondiale di rugby con Giappone-Samoa e il biliardo.