LaLiga 2023/2024: l’Atletico vince 2-0 in casa dell’Osasuna

L’Atletico Madrid vince 2-0 in casa dell‘Osasuna nel match valido per la settima giornata di Liga 2023/2024. I Colchoneros danno continuità al successo nel derby contro il Real grazie alle reti di Griezmann nel primo tempo al 20′ e di Riquelme all’81’ per una vittoria che proiettala squadra di Simeone in piena zona coppe europee. Finale molto a Pamplona con i rossi sventolati ad Avila, diretto all 85′, e a Morata, all’87’ per doppio giallo, ma in cui l’Atletico è riuscito a non farsi tirare in ballo dall’atmosfera caldissima dell’El Sadar. I ragazzi di Simeone salgono a 13 punti al quinto posto in classifica, con una partita in meno a 6 punti dal sorprendente Girona in vetta. Nella prossima giornata Griezmann e compagni saranno impegnati in casa contro il Cadice domenica 1 ottobre alle 21 al Wanda Metropolitano.