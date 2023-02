Real Madrid, Ancelotti: “Vittoria non facile, ci è andata bene”

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Movistar al termine della sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool. “Dopo il gol del 2-0 ho da subito pensato alla partita con il Manchester City dello scorso anno, e anche oggi è andata bene come allora. Non è stata una vittoria facile, ma siamo riusciti a non perdere la fiducia e piano piano abbiamo preso il controllo della palla”. Su Vinicius ha aggiunto: “Ha giocato una partita incredibile”.