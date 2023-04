Supertennis, arriva l’HbbTV: dal 1° maggio palinsesto ancora più ricco

Dal primo maggio il palinsesto di Supertennis TV sarà ancora più ricco. Sull’emittente infatti sbarcherà il dispositivo HbbTV, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV, funzione presente su tutte le Smart TV di recente fabbricazione, connesse a Internet, che consente allo spettatore di un canale l’accesso ad una serie di contenuti gratuiti aggiuntivi di varia natura. Lo fa sapere la Federazione italiana tennis in un comunicato. Grazie a questa tecnologia, Supertennis TV offrirà la visione di canali supplementari – ‘paralleli’ a quello principale – prima non disponibili. Si parte con il ‘Sardegna Open’, evento premium della neonata categoria Challenger 175. Dal 1 al 7 maggio, chi entrera sul canale 64 troverà in basso a destra un banner con scritto ‘Sardegna Open’ posizionato accanto a un tasto di colore verde: spingendo sul corrispondente tasto verde presente sul telecomando, lo spettatore entrera direttamente sulla diretta del match in corso del torneo cagliaritano.

Dal 14 al 21 maggio, invece, la proposta del canale tematico sara ancora piu ampia: “premendo il tasto verde del telecomando, si aprira una schermata mosaico (in gergo landing page) nella quale lo spettatore – con l’ausilio delle frecce presenti sul telecomando – potra spostarsi per selezionare uno dei due tornei proposti, ovvero il WTA 125 ‘Firenze Ladies Open’ e il Challenger 175 ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ – si legge sulla nota -. La visione dei canali aggiuntivi su Supertennis TV – comunica l’ufficio stampa della Fit – sara accessibile solo in digitale terrestre sulle Smart TV di recente fabbricazione (prodotte tendenzialmente dal 2017 in poi, per alcuni casi dal 2018) connesse a Internet. Il servizio non sara quindi disponibile per gli utenti che guardano Supertennis TV sul canale 212 della piattaforma Sky o per coloro che possiedono una tv di vecchia fabbricazione non dotata della tecnologia HbbTV”.