Sampdoria: salta Grosso, adesso il favorito è Francesco Farioli

Continuano i casting in casa Sampdoria per sedere sulla panchina blucerchiata nella prossima stagione. Nella giornata di lunedì sarebbe infatti saltato l’accordo con Fabio Grosso, appena divisosi dal Frosinone nonostante la vittoria del campionato di Serie B. Adesso quindi in pole position siede Francesco Farioli. 34 anni, Farioli ha da poco chiuso la sua esperienza all’Alanyaspor. Se non si trovasse l’accordo nemmeno con lui, allora si vedrebbe ancora in Turchia, con lo svincolato Andrea Pirlo alla ricerca di una panchina importante.