Marco Mezzaroma presidente di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris amministratore delegato. Sono queste – riporta Italpress – le scelte del ministro Andrea Abodi e del governo per la società in house. L’imprenditore romano ed ex patron della Salernitana, Mezzaroma e Nepi Molineris, attuale dg della società, prendono il posto di Vito Cozzoli che ha ricoperto entrambe le cariche.