Inter-Al Nassr: riposo precauzionale per Mkhitaryan

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Mkhitaryan nell’amichevole di oggi, alle 12:20, contro l’Al Nassr. L’armeno ex Roma sarà tenuto a riposo precauzionale a causa di una lombalgia da sovraccarico. Inter che parte con Stankovic in porta, Bisseck ancora titolare con accanto De Vrij e Bastoni, centrocampo titolarissimo con Calhanoglu a fare da Brozovic con Barella e Frattesi ai suoi lati. Esterni Dumfries e Gosens, davanti accanto a Lautaro non c’è Thuram ma Correa.