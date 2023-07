Inter, Lautaro: “Lukaku? Non mi ha mai risposto, ci sono rimasto male”

“Lukaku? Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni. Dopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto deluso. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio. Non mi aspettavo un comportamento simile”. Lo ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez a proposito della rottura della trattativa tra l’Inter e Romelu Lukaku, ora al Chelsea in attesa di una sistemazione. Lautaro non ha nessun dubbio sul suo futuro: “Le proposte sono arrivate. Ma sono felice all’Inter e felice a Milano, non ho motivo per cambiare, la mia famiglia la pensa come me”.

L’argentino inizia la sesta stagione in nerazzurro con la fascia da capitano al braccio: “Portarla – aggiunge – vuol dire assumersi più responsabilità dentro la squadra, dentro lo spogliatoio. Ma io l’ho sempre fatto anche prima. Ho un obiettivo: dare una mano ai compagni che hanno bisogno”. “Sono preparato, sono pronto per questo – spiega -. Per me è un vanto, voglio essere all’altezza dei tanti campioni che hanno indossato la fascia nella storia dell’Inter e rendere tutti orgogliosi di me. Vero, sono andati via giocatori importanti, ora c’è un gruppo più giovane. Ma io inizio ora la mia sesta stagione qui: capisco tutto, conosco tutto, quello che ho imparato lo metto a disposizione. Ai nuovi arrivati ho detto una cosa sola: se siete qui, se indossate questa maglia, è perché avete qualcosa. Siete stati scelti, non siete qui per caso. Avete la qualità, la forza e la mentalità giusta per entrare a San Siro e giocare. Date tutto, al resto penseranno i tifosi con l’amore che ci accompagnerà”.