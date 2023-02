Parigi 2024, Cio: blocco boicottaggio, qualificazioni olimpiche in Asia per gli atleti russi

Il Cio ha trovato un modo per bypassare il boicottaggio olimpico minacciato dalla Nazioni sfavorevoli alla partecipazione di Russia e Bielorussia. Il Comitato Olimpico consentirà agli atleti di qualificarsi ai Giochi nelle gare asiatiche, in attesa di risolvere la questione politica e dargli il via libera da neutrali per le Olimpiadi di Parigi 2024. I governi di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia hanno inviato una lettera congiunta al Cio in sostegno alla causa Ucraina, invocando il momento per il cambiamento. “A nessun atleta dovrebbe essere impedito di competere solo a causa del proprio passaporto”, ha risposto il Cio in una dichiarazione del 25 gennaio scorso, annunciando che sarà trovato “un canale per consentire agli atleti di competere in condizioni rigorose”. Anche se da neutrali gli atleti russi e bielorussi dovranno pur qualificarsi ai Giochi, lo faranno potendo partecipare alle gare di qualificazione in Asia. Ci sarebbe anche il benestare del Comitato olimpico asiatico tramite il suo presidente, l’indiano Randhir Singh.