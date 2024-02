Sanremo 2024, problemi al televoto: linee intasate per sms, soluzioni e come risolvere

Non è Sanremo 2024 senza problemi col televoto. Anche nella serata finale della nuova edizione della kermesse canora molti utenti stanno riscontrando diversi errori e malfunzionamenti del televoto, con sms che non si inviano o la conferma che non arriva. Ma come risolvere? Come spiegato da alcuni artisti sui propri account social, le linee sono intasate perché mai (lo ha confermato Amadeus) ci sono stati così tanti voti nella storia del Festival. L’unica soluzione è quella di votare di continuo, continuando a insistere nel mandare l’sms con il codice dell’artista preferito, dal momento che in ogni caso saranno addebitati al massimo cinque voti validi.