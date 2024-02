Basket, Serie A2: Cento vince in casa, Roma ha la meglio a Trieste

Nella serata del 10 febbraio, vanno in scena due match validi per la ventitreesima giornata di Serie A2. Roma batte Trieste in trasferta in una partita combattuta fino all’ultimo possesso. Sul finale, la squadra ospite ha la meglio per 85-88. Poco più tardi, Cento trova il successo casalingo su Casale Monferrato. La partita, piuttosto equilibrata, vede i padroni di casa vincere per sei possessi, con il tabellone che segna 79-73 al momento della sirena finale.