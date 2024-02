Inter posta Sommer su Lukaku, Thuram nei commenti: “Sai bene cosa stai facendo admin” (FOTO)

Per festeggiare la vittoria in rimonta sul campo della Roma, la pagina Instagram dell’Inter ha postato la parata in uscita di Sommer su Lukaku, episodio chiave del secondo tempo. Il centravanti belga, grande ex della partita, avrebbe potuto portare la gara sul 3-3, ma l’estremo difensore ex Borussia Monchengladbach è uscito benissimo chiudendo la visuale e bloccando il pallone. Tra i numerosi commenti spunta quello di Marcus Thuram, sostituto di Lukaku in maglia nerazzurra, che scrive: “Sai bene quello che stai facendo admin“, accompagnando il tutto con due emoticon della risata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)