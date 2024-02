Regolamento finale Sanremo 2024, come funziona con il televoto: ecco tutto quello che c’è da sapere

Il regolamento della finale della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo 2024. Al Teatro Ariston è tutto pronto per la quinta ed ultima serata ed è il momento di emettere i verdetti finali. Chi vincerà? Chi salirà sul podio? Andiamo a scoprire, passo dopo passo, cosa prevede il regolamento e come si articolerà tutta la serata per avere l’idea più chiara della situazione.

ORDINE CANTANTI E USCITA IN GARA

IL REGOLAMENTO DELLA FINALE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2024

Prima delle esibizioni dei trenta cantanti in gara, sarà annunciata la classifica parziale dal trentesimo al primo posto che tiene conto di tutti i voti delle quattro serate precedenti. Quindi questo già sarà un momento molto importante e avverrà ad inizio serata. Poi tutti e trenta i cantanti si esibiranno sul palco dell’Ariston e si potrà votare tramite il televoto. Tutti i voti di questa fase si andranno a sommare a quelli precedentemente ottenuti. Al termine delle trenta esibizione verrà stilata la classifica finale dal sesto al trentesimo posto mentre i primi cinque si giocheranno tutto nella fase finale.

E badate bene che qui cambia tutto e potrà succedere di tutto. Perchè? Perché tutti i voti precedenti verranno azzerati e si ripartirà da zero. I cinque finalisti canteranno nuovamente e verranno votati dal televoto, dalla giuria radio e dalla sala stampa con il suddetto peso: il televoto varrà per il 34%, la giuria radio e la sala stampa con il 33% a testa. Si farà dunque la media delle tre percentuali singole e verrà stilata la classica finale che decreterà il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto posto.

E non sono esclusi colpi di scena perché è chiaro che se un cantante va molto forte al televoto e poi viene ‘affossato’ dalla giuria radio e dalla sala stampa perderà inevitabilmente posizioni. L’esempio più recente? Ultimo lo scorso anno. Al televoto era al secondo posto, insidiando anche Marco Mengoni che poi andrebbe vinto, ma la demoscopica e la sala stampa lo mise al quinto posto facendolo scendere al quarto posto finale. Dunque stasera potrà succedere di tutto.