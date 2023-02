Sanremo 2023, Ultimo canta “Alba” (VIDEO)

di Antonio Sepe 68

Il video dell’esibizione di Ultimo, che in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha cantato “Alba“. Nonostante l’assenza del pianoforte, il talentuoso artista romano ha illuminato sul palco dell’Ariston con una canzone che porta la sua firma nel testo, ma anche nella musica. Il mondo dei social è ovviamente diviso, tra chi lo elogia e chi lo critica. La classifica, per il momento, dice quarto posto. In alto il video della sua esibizione.