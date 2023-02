La prima serata del Festival di Sanremo 2023 non ha deluso le aspettative in termini di share. Ben 10 milioni 757 mila telespettatori, per un totale del 62,4% di share, hanno infatti seguito il celebre appuntamento nella serata di martedì 7 febbraio 2023. Numeri simili a quelli dell’anno scorso, quando furono in 10 milioni 911 mila a guardare la prima serata, con uno share però più basso (54.7%).