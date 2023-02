Sanremo 2023, Elodie canta “Due” e sorprende con il suo abito (VIDEO)

di Antonio Sepe 131

Il video dell’esibizione di Elodie, che in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha cantato “Due“. Non ha deluso le aspettative una delle artiste più attese, che ha portato il suo stile sul palco dell’Ariston e ha convinto con la sua canzone. Non è passato inosservato neppure il suo abito, che ha fatto discutere parecchio. In alto il video della sua esibizione.