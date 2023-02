Sanremo 2023, ultima puntata: ordine di uscita cantanti, lista completa

E’ tutto pronto per l’attesissima serata finale del Festival di Sanremo 2023, che decreterà il vincitore di questa settantatreesima edizione. Dopo le prime quattro serate all’insegna dello spettacolo, è arrivato il momento di chiudere in bellezza per tutti i protagonisti della più importante kermesse musicale italiana. Il netto favorito al trionfo è Marco Mengoni, saldamente al comando della classifica generale sin dall’inizio e fresco vincitori della competizione dedicata alle cover/duetti. Alle sue spalle ci sono Ultimo, che sta risalendo posizioni, Lazza, Mr Rain e Giorgia. Chi raccoglierà l’eredità di Mahmood e Blanco, vincitori dello scorso anno? In attesa di conoscere l’esito della gara, ecco l’ordine di uscita di tutti i cantanti che si esibiranno questa sera.

ORDINE DI USCITA ULTIMA SERATA SANREMO 2023

Elodie

Colla zio

Mara Sattei

Tananai

Colapesce Dimartino

Giorgia

Modà

Ultimo

Lazza

Marco Mengoni

Rosa Chemical

Cugini di Campagna

Madame

Ariete

Mr Rain

Paola e Chiara

Levante

LDA

Coma_Cose

Olly

Will

Leo Gassman

Gianmaria

Anna Oxa

Shari

Gianluca Grignani

Sethu