Sanremo 2023, quote e favoriti: Mengoni davanti a Giorgia. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto al teatro Ariston per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, con gli analisti di Stanleybet.it hanno già scelto il podio dei vincitori: dopo la vittoria nel 2013 con “L’essenziale” Marco Mengoni punta al bis a 2,85, con Giorgia (che vinse nel 1995 con “Come saprei”) a 3,50. Stessa quota per Ultimo, che arrivò secondo nel 2019. La sorpresa di questa edizione, secondo i trader, sarà il rapper Lazza, offerto a 10, mentre si sale a 12 per la vittoria di Elodie o Madame. A 15 il successo di Colapesce e Dimartino, seguiti da Mara Sattei a 18. Tananai e Ariete sono lontani a 25 come Gianluca Grignani, con Levante e Gianmaria a quota 35, insieme ai Coma Cose. Vale 50 volte la posta la vittoria degli Articolo 31 e dei Modà, per Paola e Chiara e Mr. Rain si sale a 75, con i Colla Zio a 80. A 100 il successo di LDA e di Anna Oxa, poi a 150 quello di Shari o dei Cugini di Campagna. Ultimi sul tabellone i giovani Will, Olly e Sethu, tutti a 200.

LO SHARE – Per i bookmaker, la prima serata sarà un successo: lo scorso anno l’apertura del Festival fece segnare il 54% di share, quest’anno l’Over 53,5% vale 1,70, con l’opzione Under a 2 volte la scommessa.

SERATA COVER – C’è grande attesa anche per l’appuntamento con le cover, in programma venerdì: Ultimo, che duetterà con Eros Ramazzotti, balza al primo posto in lavagna di Stanleybet.it a 2,50, mentre Giorgia ed Elisa scivolano al secondo posto, con la vittoria a 3,50. Sul podio anche gli Articolo 31 e Fedez, offerti a 5 volte la scommessa insieme a Gianluca Grignani e Arisa.

PREMIO CRITICA – Per il Premio della critica, invece, i bookmaker scommettono su Mara Sattei, avanti a 4, con il duo Colapesce e Dimartino a 5; si sale a 6 per il successo di Ariete, Madame o Gianluca Grignani, con Rosa Chemical, Levante, Lazza e Marco Mengoni tutti a quota 8.