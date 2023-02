Sanremo 2023, la finale stasera in tv: ospiti, programma, orario e streaming

Il Festival di Sanremo 2023 è giunto ormai all’ultimo atto, la finalissima in programma questa sera alle 20.45 su Rai Uno. La serata vedrà esibirsi tutti e 28 i cantanti in gara, con l’obbiettivo di rientrare nella top 5 delle canzoni che si contenderanno la vittoria finale. Tanti saranno anche gli ospiti all’Ariston, dal cantautore italiano Gino Paoli fino al gruppo internazionale dei Depeche Mode. Tanta attesa poi per la lettera inviata dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj, che sarà letta in diretta dal conduttore Amadeus. Proprio quest’ultimo poi sarà affiancato nella conduzione ancora una volta da Chiara Ferragni, oltre alla presenza fissa di Gianni Morandi. Insomma tanti ospiti e spettacolo, per uno degli eventi tra i più attesi in Italia di tutto l’anno.