Sanremo 2023, serata duetti stasera in tv: cover, ospiti, streaming, orario

E’ il giorno dei duetti, una delle serate più amate di Sanremo 2023. Il Festival si arricchisce quindi di ospiti di prestigio, ma anche di cori gospel e di dj. Stasera, venerdì 10 febbraio dalle 20:30, ogni cantante si esibirà in una canzone pubblicata tra il 1960 e il 2009 (anche straniera, come Mengoni che ha scelto i Beatles). L’evento potrà essere seguito come di consueto su Rai 1 e in streaming su Rai Play. La fine della puntata dovrebbe essere intorno all’1:30. Tra gli ospiti Fedez, Arisa, Carla Bruni, ma anche Elisa, Paolo Vallesi e Manuel Agnelli. Di seguito ecco la lista completa.

Anna Oxa con il dj iLjard Shaba – Un’emozione da poco di Anna Oxa;

Articolo 31 con Fedez – Medley degli Articolo 31

Ariete e Sangiovanni – Centro di gravità permanente di Franco Battiato;

Colapesce e Dimartino con Carla Bruni – Azzurro di Vito Pallavicini e Paolo Conte;

Colla Zio e Ditonellapiaga – Salirò di Daniele Silvestri;

Coma_Cose e Baustelle – Sarà perché ti amo de I Ricchi e Poveri;

Elodie e Big Mama – American woman;

gIANMARIA e Manuel Agnelli – Quello che non c’è degli Afterhours;

Gianluca Grignani e Arisa – Destinazione Paradiso di Grignani;

Giorgia e Elisa – Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro, brani con cui si classificarono nelle prime due posizioni a Sanremo nel 2001;

I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi – La forza della vita, Anima mia, medley dei propri repertori;

Lazza con Emma e Laura Marzadori – La fine di Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro;

Lda e Alex Britti – Oggi sono io di Britti

Leo Gassmann e Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo – Medley di Bennato;

Levante e Renzo Rubino – Vivere di Vasco Rossi;

Madame e Izi – Via del Campo di Fabrizio De André;

Mara Sattei e Noemi – L’amour toujours di Gigi D’Agostino;

Marco Mengoni con il Kingdom Choir – Let it be dei Beatles;

Modà e Le Vibrazioni – Vieni da me de Le Vibrazioni;

Mr. Rain e Fasma – Qualcosa di grande di Cesare Cremonini;

Olly e Lorella Cuccarini – La notte vola di Lorella Cuccarini;

Paola&Chiara con Merk&Kremont – Medley di Paola&Chiara;

Rosa Chemical e Rose Villain – America di Gianna Nannini;

Sethu e bnkr44 – Charlie fa surf dei Baustelle;

Shari con Salmo – Hai scelto il diavolo in me, medley di canzoni di Zucchero;

Tananai con Don Joe – Vorrei cantare come Biagio Antonacci di Simone Cristicchi;

Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti;

Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo

