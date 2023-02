Sanremo 2023, mostrata in platea la maglia di Ciaramitaro del Trapani (FOTO)

Momento surreale a Sanremo 2023, dove nel corso della quarta serata del Festival dagli spalti del teatro Ariston inquadrati per un’ovazione durante l’esibizione di uno degli artisti, viene mostrata con fierezza una maglia di Maurizio Ciaramitaro dei tempi del Trapani. Non è chiaro il motivo per il quale sia stata esposta da uno spettatore della kermesse la maglia dell’ex centrocampista, ma di certo la foto sta facendo il giro del web. Eccola di seguito.

Da Sanremo è tutto, a voi studio pic.twitter.com/YDNcL1G6WF — Destinazione Paradiso (@desti_paradiso) February 10, 2023